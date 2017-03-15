Москва, 15 марта, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2017 года должен пройти на высоком организационном уровне без технологических сбоев и нарушений. Такую задачу поставил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов перед министрами образования регионов, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проведение ЕГЭ

«В последние годы прилагаются огромные усилия для проведения ЕГЭ на высоком организационном уровне и эту планку нужно удерживать. Для нас крайне важна объективность проведения экзаменов, а она зависит от качества подготовительной работы», — заявил глава Рособрнадзор.

Он обратил особое внимание на необходимость протестировать перед началом экзаменов работу систем видеонаблюдения, оборудования для печати экзаменационных материалов и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ, технологического оборудования для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Рособрнадзором, Федеральным центром тестирования и Ростелекомом в марте организуются для этой цели специальные мероприятия.

По словам Кравцова, регионы должны организовать и поддерживать работу своих горячих линий по вопросам проведения ЕГЭ и ГИА-9, чтобы участники экзаменов и их родители могли оперативно получать разъяснения по всем возникающим у них вопросам.

Досрочный период ЕГЭ в 2017 году будет проводиться с 23 марта по 14 апреля. Заявления на участие в нем подали около 44 тысяч человек из 84 регионов России. Для организации ЕГЭ в досрочный период будет задействовано около 200 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Основной период ЕГЭ-2017 пройдет с 29 мая 2017 года по 1 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году ЕГЭ сдавали порядка 750 тысяч участников, из них около 640 были выпускниками текущего года. Экзамены проводились во всех 85 субъектах РФ, в том числе Крыму и Севастополе, а также в 52 странах ближнего и дальнего зарубежья. Для проведения ЕГЭ было задействовано около 5,7 тысяч пунктов проведения экзаменов. Число аудиторий с видеонаблюдением в режиме онлайн в 2016 году было увеличено до 83%, в 2015 году их было 71%.