Москва, 15 марта, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Комиссия по вопросам депутатской этики даст оценку высказываниям лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с выборами в Московской области (Руза) — увлекшись дискуссией, парламентарий пригрозил оппонентам расстрелом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») по итогам выступления Жириновского, который сообщил, что на выборах в Рузе «прямое давление на депутатов от ЛДПР».

A.Savin Владимир Жириновский

«Буду говорить про Московскую (область.) А вы, мафия, защищаете ее, преступления у вас в Московской области, самая преступная, криминальная область. Как был бывший губернатор Громов, так и сегодня.

Видите, что они делают — «Единая Россия — они подкупленные депутаты подкупленные сто раз… лишить ее мандата, она не понимает, что депутаты защищают народ, а не губернатора. Подкуплены все московским правительством при Лужкове и сейчас», — возмутился Жириновский.

«Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Отсидел в тюрьме — вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области, и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил Жириновский с парламентской трибуны.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов обратил внимание на слова депутата комиссии по вопросам этики.

«Господа некоторые юристы, уважайте нашу конституцию и презумпцию невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Государственной думы о расстрелах заговорили, сидящим в зале. Мне кажется, комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича», — сказал Неверов.

Этот призыв Жириновского не остановил. «Половина незаконно сидите, и за это вас будут судить», — пригрозил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал стороны успокоиться. «Эмоции надо успокоить… Совершил, а потом будет переживать за поступок», — сказал спикер Госдумы.