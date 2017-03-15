Париж, 15 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Власти Азербайджана выступают за скорейшее возобновление переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев представителям СМИ в Париже.

President.az Ильхам Алиев и Франсуа Олланд на пресс-конференции в Париже

«СБ ООН принял в связи с конфликтом 4 резолюции, в которых открыто указывается, что армянские силы незамедлительно и безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель, — сообщил Алиев, заявление которого обнародовано на официальном сайте азербайджанского лидера. — Эти резолюции были приняты в начале 1990 г. Армения, как видно, не склонна выполнять данные резолюции. Поэтому на первом этапе в настоящее время должны быть как можно скорее возобновлены переговоры».

При этом президент Азербайджана добавил, что власти Армении не должны уклоняться от переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

«Мы (власти Азербайджана)… хотим скорейшего изменения статус-кво и прекращения конфликта, чтобы в нашем регионе был обеспечен мир, и азербайджанские переселенцы могли вернуться на родные земли», — говорит Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта глава МИД Армении Эдвард Налбандян в Степанакерте заявил, что независимость Нагорного Карабаха до конца 2017 года может быть признана одной из стран.

«У всего есть начало, — отметил министр. — На это направлены переговоры, на это направлен переговорный процесс с сопредседателями, нацеленный на урегулирование исключительно мирным путем, не только на признание права народа на самоопределение, но и реализацию. В этом случае будет возможно ожидать признание Арцаха».

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