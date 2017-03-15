Москва, 15 марта, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский просит Минтранс разобраться с инцидентом с волейболистом на рейсе «Победа», передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

TaniaVdB Волейбольный мяч

Парламентарий возмутился тем, что волейболиста новоуренгойского «Факела» Александра Кимерова высадили из самолета компании «Победа» из-за того, что он не поместился на своем месте.

«Высадили спортсмена — длинные ноги. Член сборной команды. Человек попросился пересесть там, где он не будет мешать — но вот наглость стюардесс и экипаж — они начальники, их самолет, они будут командовать — высадили силой с помощью милиции трезвого нормального спортсмена», — возмущен депутат Госдумы.

«Ему спасибо сказать, он будет нам медали зарабатывать — а его с самолета», — говорит Жириновский. «Минтранс нужно, чтобы они этим занялись», — настаивает депутат Госдумы.

Стюардесса пожаловалась пилоту, что ноги волейболиста мешают проходу бортпроводников. Командир экипажа вызвал наряд полиции, который высадил волейболиста из самолета. Волейболист летел из Самары в Москву.