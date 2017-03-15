Москва, 15 марта, 2017, 10:16 — ИА Регнум.



AJEL Правосудие

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что фигуранты дела о незаконных премиях руководству «Почты России» должны отбывать наказания в тюрьме, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Депутат предположил, что дама, начислившая незаконные премии главе «Почты России», состояла с ним с близких отношениях, как «Сердюков и Васильева».

«Что это такое? 92 млн лишних приписали: 3 млн положено, а она была добрая на государственные деньги — 92 млн. Но так нельзя делать. Обоих в тюрьму. И «Почту России» в тюрьму — он знал, что это незаконная премия, и эту даму в тюрьму, и показательный процесс — деньги люди не получили. Это все отвратительно», — сказал Жириновский.

Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству ФГУП «Почта России». Первым и пока единственным фигурантом расследования стала глава департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Она подозревается в превышении должностных полномочий в пользу гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Согласно версии следствия, Лаптева необоснованно отдала указания о выплате Страшнову зарплаты в 2014—2015 годах в размере 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей. Следственный комитет оценивает сумму причиненного ущерба в 128 млн рублей.