Ростов-на-Дону, 15 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov Марко Симич

Оборонительную позицию в футбольном клубе «Ростов» займет защитник Марко Симич. К жёлто-синим воспитанник сербской школы футбола присоединился на правах свободного агента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба 15 марта, контракт с игроком подписан до конца сезона 2016/17, но при договорённости сторон может быть продлён.

К команде ростовчан Марко Симич уже присоединился, в составе жёлто-синих прошли его первые тренировки.

Защитник сборной Черногории за свою карьеру защищал цвета сербских команд, венгерского клуба «Гонвед», белорусского БАТЭ, турецкого ФК «Кайсериспор», израильского ФК «Хапоэль». Уточняется, что за сборную Черногории провел 17 матчей.

Усилить оборонительные позиции «Ростову» было необходимо после домашнего матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1), который прошёл 9 марта на стадионе «Олимп-2». В ходе игры защитник Владимир Гранат сломал ключицу. Накануне футболист был прооперирован в одной из клиник Германии. Теперь его ждёт курс реабилитации. Вероятно, что вернётся в строй Гранат только к концу сезона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , в январе 2017 года из «Рубина» в «Ростов» пришёл украинский форвард сербского происхождения. Марко Девич проведёт в«Ростове» 1,5 года. До 2004 года нападающий выступал за сербские команды, а затем перешёл в футбольные клубы на Украине («Волынь», «Металлист» и «Шахтёр»). В 2008 году Девич принял украинское гражданство и стал игроком национальной команды.

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