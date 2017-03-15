Москва, 15 марта, 2017, 09:44 — ИА Регнум.



Авианосец «Адмирал Кузнецов»

Глубокая модернизация российского авианосца «Адмирал Кузнецов» начнётся в последних числах мая 2017 года, пишет RNS.

Работы будут проходить в Мурманской области на ремонтном предприятии: упоминаются 35-й и 82-й судоремонтные заводы.

На проведение ремонта потребуется порядка двух лет. За это время будет отремонтирована силовая установка судна.

Уточняется, что обновится и палубная авиация: основную группу самолётов составят МиГ-29К, также в авиакомплекс войдёт вертолёт Ка-52К «Катран».

Кроме того, на авианосце разместят систему обеспечения полётов и другое оборудование для палубной авиации.

Отмечается, что на «Адмирал Кузнецов» поставят обновлённые системы ПВО и ПРО. Возможно, на судне будет установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах по модернизации «Адмирала Кузнецова» в ноябре 2016 года заявлял вице-президент Объединённой судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев.