Вашингтон, 15 марта, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Членство США в составе Совета по правам человека ООН будет прекращено в том случае, если структура не проведёт основательные внутренние реформы. Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, пишет 14 марта журнал Foreign Policy.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

По словам Тиллерсона, СПЧ ООН, отстаивающая соблюдение прав человека, является уникальной организацией. Но её нужно реформировать, чтобы Вашингтон не вышел из неё.

«Если они не проведут такие реформы, мы собираемся поставить под вопрос целесообразность нашего членства», — сказал Тиллерсон.

Сомнения США по поводу пребывания в СПЧ ООН связаны с тем, что в эту же структуру входят государства, в которых, как считают в Вашингтоне, периодически наблюдаются нарушения прав человека.

Среди этих государств госсекретарём США упоминались Саудовская Аравия, Египет и Китай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон планирует более чем в два раза сократить свой взнос в регулярный бюджет ООН. Более точная информация появится 16 марта, когда будет представлен проект нового бюджета США.