Вашингтон, 15 марта, 2017, 09:08 — ИА Регнум. В Военно-морских сил (ВМС) США разгорелся масштабный коррупционный скандал. Ряд высокопоставленных военных — среди них один контр-адмирал, полковник и несколько капитанов — обвиняются в разглашении военных тайн в обмен на взятки в виде дорогостоящих подарков и секс-вечеринок. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на судебные материалы.

Борис Григорьев. Марсельская жрица любви (фрагмент). 1923

По версии следствия, «подарки» высокопоставленные американские офицеры принимали от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура, который работал по контрактам с Пентагоном.

«Военнослужащих Военно-морских сил США обвиняют в получении взяток в форме дорогих подарков, проституток и размещении в отелях класса люкс от Леонарда Гленна Фрэнсиса — оборонного подрядчика, находящегося в Сингапуре. Он признал свою вину в мошенничестве в отношении ВМФ на десятки миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Согласно судебным материалам, бизнесмен Фрэнсис при помощи «подарков» убеждал представителей ВМФ предоставлять ему конфиденциальные данные, которые позволяли ему выигрывать дорогостоящие контракты с министерством обороны США.

Обвинения по данному делу охватывают период с 2006 по 2014 годы. Всего под следствием находятся около 30 человек, под подозрением — более 200 человек.