СМИ: Офицеры ВМС США разглашали гостайны за вечеринки с проститутками
Вашингтон, 15 марта, 2017, 09:08 — ИА Регнум. В Военно-морских сил (ВМС) США разгорелся масштабный коррупционный скандал. Ряд высокопоставленных военных — среди них один контр-адмирал, полковник и несколько капитанов — обвиняются в разглашении военных тайн в обмен на взятки в виде дорогостоящих подарков и секс-вечеринок. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на судебные материалы.
По версии следствия, «подарки» высокопоставленные американские офицеры принимали от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура, который работал по контрактам с Пентагоном.
«Военнослужащих Военно-морских сил США обвиняют в получении взяток в форме дорогих подарков, проституток и размещении в отелях класса люкс от Леонарда Гленна Фрэнсиса — оборонного подрядчика, находящегося в Сингапуре. Он признал свою вину в мошенничестве в отношении ВМФ на десятки миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Согласно судебным материалам, бизнесмен Фрэнсис при помощи «подарков» убеждал представителей ВМФ предоставлять ему конфиденциальные данные, которые позволяли ему выигрывать дорогостоящие контракты с министерством обороны США.
Обвинения по данному делу охватывают период с 2006 по 2014 годы. Всего под следствием находятся около 30 человек, под подозрением — более 200 человек.