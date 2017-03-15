Хабаровск, 15 марта, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Доктор политических наук Илдус Ярулин проанализировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о необходимости возвращения монархии в Россию и пришел к выводу, что возвращение к этой системе не позволит контролировать власть монарха. Эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что под монархию необходимо полностью изменить Конституцию, да и вообще — все государственное устройство. Однако Ярулин констатировал, что в мире сегодня идет тенденция на усиление единоначалия, на централизацию власти.

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«Думаю, Аксенов выразил точку зрения довольно большой группы лиц. Такие разговоры, о реставрации монархии в России, давно ведь ходят. С одной стороны — наступает время жестких решений: обстановка в мире очень сложная. Часто у лидера государства просто нет времени для принятия решения в обычном порядке, нужно действовать очень быстро. А тут — пока парламент рассмотрит, первое слушание, второе, третье. Попытки усиления власти лидера предпринимаются ведь не только в России — в США Дональд Трамп пытается усилить позиции президента, то же во Франции, в Германии, в Китае. Россия не исключение. В мире сегодня идет тенденция на усиление единоначалия, на централизацию власти. И какое-то рациональное зерно в этом, безусловно, есть. Но есть и очень серьезные риски», — убежден Илдус Ярулин.

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«Если говорить о монархии, да еще в такой вот революционный год это просто неосмотрительно. Мы 100 лет назад царя свергли, а теперь опять? А потом что? Опять — учредительное собрание, временное правительство, выступления рабочих, и тому подобное? К тому «под монархию» необходимо полностью изменить Конституцию, да и вообще — все государственное устройство. Еще вопрос: а кто будет ограничивать власть монарха? А будет ли сменяемость власти? Это очень важный вопрос. Потому, что если не будет, то неограниченная ничем власть монарха или просто лидера, которого нельзя сменить, власть которого никто и ничем не ограничивает, может привести сначала к авторитаризму, а затем к тоталитаризму. Мы это все уже проходили, так нужно ли повторение?», — сказал политолог.

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«Высказывание Аксенова, думаю, попытка ответить на вызовы, как внешние, так и внутренние. Был период очень демократический в стране. Но сегодня это не везде и не всегда работает. Армия чиновников не решает насущных вопросов. И всем понятно, что необходимы преобразования, но не всем понятно — как. Лет 10 назад прозвучала впервые идея «национального лидера». Элите он нужен. Элита защищается. А народ? Народ, как обычно — безмолвствует. Нам нужно найти ответ на главный вопрос: «для кого власть?». Вспомните вот недавний буквально инцидент между спикером Госдумы Вячеславом Володиным и министром сельского хозяйства Александром Ткачевым. Спикер напомнил министру, что «единственным источником власти в России является народ». А в случае реставрации монархии — кто будет источником власти? Вот чиновники некоторые думают, что источник власти — это они. Вообще, я хочу сказать, что история либо учит, либо нет. И если говорить об усилении власти лидера, то необходимо четко понимать механизм передачи власти, механизм контроля над властью. Чтобы не наступать на одни грабли во второй раз», — убежден Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов вызвал бурную реакцию в обществе своим заявлением о том, что «России сегодня нужна монархия». Аксенов считает, что демократия западного образца Российской Федерации не подходит, у страны есть свои традиции, такие, как православие. Глава Крыма также настаивает на том, что сегодня у президента должно быть больше прав. «Вплоть до, извините, диктатуры», — заявил Аксенов.