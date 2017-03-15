Москва, 15 марта, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 14 марта открылись ростом по иностранным валютам. Курс доллара вернулся к уровню 59,07 руб., курс евро — к уровню 62,86 руб. Российская валюта подешевела на фоне общего укрепления американского доллара на рынке Форекс (в ожидании результатов FOMC) и отсутствия повышения нефтяных котировок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Волатильность на валютном рынке возросла после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на нефть марки Brent обвалилась на 3%, до $50,22 на противоречивых данных ОПЕК по Саудовской Аравии. Курс доллара приподнялся до отметки 59,63 руб., курс евро — до 63,38 руб.

Рубль пережил очередную атаку и вновь удержался выше минимумов прошлой недели. Американцу не удалось закрепиться выше психологического уровня 60 руб. На фоне отскока цены на нефть от трендовой линии и закрытия торгов в положительной зоне курс доллара вернулся к уровню 59,16 руб. (+0,66%), евро — к уровню 62,73 руб. (+0,08%).

Сегодня, 15 марта, на торгах в Азии Brent стоит $51,66 за баррель (+0,13%). Отскок цен от $50,22 является приятным сюрпризом для российской валюты. Высокий спрос на ОФЗ и приближающийся налоговый период продолжат защищать рубль от очередных атак. В среду его будет защищать Минфин РФ. Ведомство на двух аукционах разместит облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 45 млрд рублей.

Ключевым событием дня для трейдеров и инвесторов является заседание FOMC. Ожидается, что ФРС повысит ставки на 0,25%. Так как событие уже учтено рынком, то не повлияет на курс рубля. Участники рынка будут следить за пресс-конференцией Джанет Йеллен и прогнозами ЦБ в части экономики и дальнейшего повышения процентной ставки.

А вот динамика цен на нефть после публикации отчета Минэнерго США, скорее всего, будет важнее решения ФРС США. Напомню, что нефть стала дешеветь 8 марта, когда Минэнерго сообщило об увеличении запасов нефти в стране на 8,22 млн баррелей. Если по итогам дня цена на Brent восстановится до $52,50, то курс доллара вернётся к уровню 58,70 руб.