«У рубля почва уходит из-под ног»
Москва, 15 марта, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 14 марта открылись ростом по иностранным валютам. Курс доллара вернулся к уровню 59,07 руб., курс евро — к уровню 62,86 руб. Российская валюта подешевела на фоне общего укрепления американского доллара на рынке Форекс (в ожидании результатов FOMC) и отсутствия повышения нефтяных котировок.
Волатильность на валютном рынке возросла после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на нефть марки Brent обвалилась на 3%, до $50,22 на противоречивых данных ОПЕК по Саудовской Аравии. Курс доллара приподнялся до отметки 59,63 руб., курс евро — до 63,38 руб.
Рубль пережил очередную атаку и вновь удержался выше минимумов прошлой недели. Американцу не удалось закрепиться выше психологического уровня 60 руб. На фоне отскока цены на нефть от трендовой линии и закрытия торгов в положительной зоне курс доллара вернулся к уровню 59,16 руб. (+0,66%), евро — к уровню 62,73 руб. (+0,08%).
Сегодня, 15 марта, на торгах в Азии Brent стоит $51,66 за баррель (+0,13%). Отскок цен от $50,22 является приятным сюрпризом для российской валюты. Высокий спрос на ОФЗ и приближающийся налоговый период продолжат защищать рубль от очередных атак. В среду его будет защищать Минфин РФ. Ведомство на двух аукционах разместит облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 45 млрд рублей.
Ключевым событием дня для трейдеров и инвесторов является заседание FOMC. Ожидается, что ФРС повысит ставки на 0,25%. Так как событие уже учтено рынком, то не повлияет на курс рубля. Участники рынка будут следить за пресс-конференцией Джанет Йеллен и прогнозами ЦБ в части экономики и дальнейшего повышения процентной ставки.
А вот динамика цен на нефть после публикации отчета Минэнерго США, скорее всего, будет важнее решения ФРС США. Напомню, что нефть стала дешеветь 8 марта, когда Минэнерго сообщило об увеличении запасов нефти в стране на 8,22 млн баррелей. Если по итогам дня цена на Brent восстановится до $52,50, то курс доллара вернётся к уровню 58,70 руб.