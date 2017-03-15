Вашингтон, 15 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Директор ФБР Джеймс Коми обещал рассказать американским сенаторам о том, идет ли расследование о связях между президентом США Дональдом Трампом и Москвой. Об этом рассказал в эфире CNN сенатор от штата Род-Айленд, член Демократической партии Шелдон Уайтхаус.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Уайтхаус уточнил, что такое обещание из уст Коми прозвучало 2 марта, когда состоялась встреча главы ФБР, Уайтхауса и сенатора Линдси Грэма. Коми должен сообщить, действительно ли такое расследование ведется, и раскрыть его направленность.

Что касается ФБР, ведомство отказалось давать комментарии на этот счет.

Напомним, 2 марта сенатор Джон Маккейн, член Республиканской партии США, предложил создать в Конгрессе спецкомитет для расследования «влияния» Москвы на президентские выборы, якобы имевшего место.

Он отметил, что инцидент с «российским влиянием» должен быть расследован, так как Кремлю удалось добиться успеха «в попытках влияния на выборы», а это ставит под удар американскую демократию.

1 марта сенатской комиссией по разведке было принято решение о том, что расследование вмешательства РФ в выборы США будет включать в себя проверку любых связей между предвыборным штабом Трампа и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подобными заявлениями уже утомлены — об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Утверждения Маккейна Песков назвал абсурдными.

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