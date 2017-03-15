Пекин, 15 марта, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Китай ожидают серьезные погодные аномалии в 2017 году. Южные регионы ожидает много дождей, в то время как северные регионы, вероятно, ждет засуха. Кроме того, с большой вероятностью увеличится количество тайфунов, сообщает 15 марта газета China Daily со ссылкой на официальные источники.

Paul Gonzalez Осадки в КНР

По мере усиления глобального потепления Китай испытал на себе серьезные последствия природных ненастий в прошлом году, при этом текущий год навряд ли будет в лучшую сторону отличаться от 2016-го в этом аспекте, сообщила в среду, 15 марта глава Китайской метеорологической администрации Лю Ямин.

Предварительные прогнозы были сделаны еще в феврале, а новые прогнозы ожидаются к публикации 17 марта с большими подробностями, заявил она.

Китай построил целую мониторинговую сеть, наблюдающую за сушей, возвышенностями и космосом для сбора и обобщения данных, включая данные с 60 тыс. наземных станций, утверждает Лю.

Кроме того, было запущено 15 метеорических спутников, из которых восемь задействованы в настоящий момент, продолжает она, добавляя, что они усилят возможности мониторинга и улучшат точность прогнозов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее китайские СМИ уже сообщали со ссылкой на Министерство гражданской администрации КНР, что только за февраль 2017 года от природных катаклизмов в Китае пострадало порядка 1,15 млн человек.