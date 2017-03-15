Токио, 15 марта, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Япония намерена представить России предложения по совместному изучению потенциала южных Курил для детальной выработки плана совместной экономической деятельности в регионе, передает телерадиокомпания NHK.

Peter flickr Курильские острова

В частности, как сообщается, Токио предложит Москве совместное ведение экономической деятельности в сферах рыболовства, здравоохранения, туризма. В рамках этого сотрудничества предполагается изучать перспективы двустороннего взаимодействия в этих областях.

По информации источников в МИД Японии, соответствующее предложение будет озвучено на встрече заместителей министров иностранных дел Такэо Акибы и Игоря Моргулова, которая запланирована на 18 марта.

Ранее, в конце февраля, газета Nikkei сообщала, что правительство Японии намерено предложить России детальный план совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, не затрагивающий темы принадлежности островов.

Отмечалось, что одним из предложений Токио является дистанционное оказание медицинской помощи жителям южных Курил и предоставление японскими специалистами консультаций российским медикам, в том числе через интернет.

Предложение японской стороны по развитию туризма, по сведениям газеты, состоит в том, чтобы жители Японии могли посещать небольшие необитаемые острова Курильской гряды. Также в подготовленном Японией плане речь идет об организации совместных предприятий по производству морепродуктов и разведению определенных видов рыб.

Напомним, мирное соглашение между Россией и Японией с момента окончания Второй мировой войны так и не было заключено. Токио претендует на четыре острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы по итогам Второй мировой войны вошли в состав СССР и суверенитет России над этими территориями оформлен в соответствии с нормами международного права.