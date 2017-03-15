Москва, 15 марта, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству ФГУП «Почта России», сообщает 15 марта газета «Коммерсант».

Minsvyaz.ru Почта России

По информации издания, первым и пока единственным фигурантом расследования стала глава департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Она подозревается в превышении должностных полномочий в пользу гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Согласно версии следствия, Лаптева необоснованно отдала указания о выплате Страшнову зарплаты в 2014—2015 годах в размере 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей.

При этом отмечается, что Следственный комитет изменил как требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления, так и сумму причиненного ущерба, оценив его в 128 млн рублей.

В итоге уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК России «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Напомним, осенью минувшего года газета «Ведомости» со ссылкой на приказ Минкомсвязи от 31 октября сообщила, что заработная плата Дмитрия Страшнова равна 500 средним зарплатам работников «Почты России». При этом, по данным компании, в 2016 году средняя зарплата почтового работника должна была превысить 20 тысяч рублей в месяц.

После этого, как сообщало ИА REGNUM, «Почта России» раскрыла информацию о заработной плате генерального директора. Согласно обнародованным данным, ежемесячный оклад главы ФГУП составляет 307 тысяч рублей, а с учётом 50%-ной надбавки за допуск к сведениям, составляющим гостайну, — 460,5 тысячи рублей. В эту сумму также не были включены командировочные и отпускные.

Также сообщалось, что по итогам 2014 года чистая прибыль предприятия по РСБУ составила 1,2 млрд рублей. Страшнов в 2014 году получил премию 95 млн рублей, что составило приблизительно 8% от прибыли. В 2015 году, как указывалось, премии гендиректор «Почты России» не получал.

В январе 2017 года генпрокурор Юрий Чайка в интервью ТАСС назвал «откровенной наглостью» зарплату гендиректора «Почты России». «Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под сто миллионов начисляет! Совесть всё-таки надо иметь», — заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что больше Дмитрия Страшнова в системе ФГУП никто не получает. «Да, в государственных корпорациях, акционерных обществах зарабатывают значительные суммы, но не в федеральных унитарных предприятиях», — отметил Чайка.

По информации «Коммерсанта», в возбужденном уголовном деле сам Страшнов на данный момент фигурирует лишь косвенно. Его дальнейший процессуальный статус будет зависеть от показаний Лаптевой, а также экспертиз, в том числе финансовой и бухгалтерской, которые будут назначены в рамках расследования.