Шанхай, Китай, 15 марта, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Новый вид хищных жуков был обнаружен в Шанхайском зоопарке, сообщает 14 марта китайская газета «Жэньминь жибао»

Cheng Открытие китайских инсектологов

Новый вид стафилинид был открыт в Шанхайском зоопарке. Специалисты уже подтвердили, что это первый случай, когда этот вид насекомых был замечен в Шанхае, однако не могут с уверенностью сказать, живет ли этот вид насекомых исключено в Шанхае, или же представлен где-то еще. Тело жука состоит из стрех частей: головы, груди и брюшка. У него две пары крыльев и три пары лапок.

Всего 65 тыс. видов стафилинид, небольших хищных жуков, обитающих в слоях почвы, были найдены по всему миру. Китай сообщает о свыше чем 6 тыс. разновидностей, обитающих на его территории, среди которых лишь 60 представлены в Шанхае.

Стоит отметить, что стафиниды имеют древнее происхождение. Их найденные окаменелые останки могут достигать возраста 220 млн. лет, датируясь меловым периодом. Фауна России состоит из более чем 2300 видов из 23 подсемейств. Их размеры могут варьироваться от 0,4 до 50 мм, при этом большая часть не превышает 8 мм в длину.