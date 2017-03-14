Москва, 14 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» начала отбор в отряд космонавтов для полета на Луну. Об этом сегодня, 14 марта, заявил журналистам первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Александр Иванов.

Roscosmos.ru Макеты космического транспортного корабля «Федерация»

По словам Иванова, набор космонавтов будет проходить с сегодняшнего дня и до конца 2017 года. В конце декабря будут подведены итоги. «Роскосмос» предполагает набрать отряд из шести-восьми кандидатов.

При этом «Роскосмос» сразу уточняет, что отобранная группа будет готовиться для полетов как в ближний, так и в дальний космос. Предполагается, что эти космонавты станут экипажем перспективного космического транспортного корабля «Федерация», который должен возить людей и грузы не только на МКС, но и по лунной программе.

Экипаж «Федерации» будет состоять из четырех человек. Первый автоматический полет корабля без экипажа запланирован на 2021 год. В 2023 году планируется первый запуск «Федерации» с экипажем с космодрома «Восточный» в Амурской области.

К участникам отбора предъявляются жесткие требования. Все они должны быть не старше 35 лет, иметь высшее инженерное образование, быть научными или летными специалистами. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности.

Напомним, «Федерация» — серия многоместных пилотируемых транспортных кораблей России, которая должна прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс».