«Роскосмос» открыл набор космонавтов для полета на Луну
Москва, 14 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» начала отбор в отряд космонавтов для полета на Луну. Об этом сегодня, 14 марта, заявил журналистам первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Александр Иванов.
По словам Иванова, набор космонавтов будет проходить с сегодняшнего дня и до конца 2017 года. В конце декабря будут подведены итоги. «Роскосмос» предполагает набрать отряд из шести-восьми кандидатов.
При этом «Роскосмос» сразу уточняет, что отобранная группа будет готовиться для полетов как в ближний, так и в дальний космос. Предполагается, что эти космонавты станут экипажем перспективного космического транспортного корабля «Федерация», который должен возить людей и грузы не только на МКС, но и по лунной программе.
Экипаж «Федерации» будет состоять из четырех человек. Первый автоматический полет корабля без экипажа запланирован на 2021 год. В 2023 году планируется первый запуск «Федерации» с экипажем с космодрома «Восточный» в Амурской области.
К участникам отбора предъявляются жесткие требования. Все они должны быть не старше 35 лет, иметь высшее инженерное образование, быть научными или летными специалистами. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности.
Напомним, «Федерация» — серия многоместных пилотируемых транспортных кораблей России, которая должна прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс».