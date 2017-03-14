Москва, 14 марта, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о вхождении воинских подразделений Республики Южная Осетия в состав российской армии, сообщает официальный портал правовой информации.

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Таким образом, Владимир Путин поддержал предложение кабинета министров по данному вопросу.

Президентом России главе военного ведомства РФ поручено провести переговоры по этому вопросу с официальными властями Южной Осетии. Данное решение российского руководства позволяет принимать в состав подразделений российской армии граждан РЮО на добровольной основе.

Военнослужащие армии Южной Осетии получат право заключать контракт о прохождении службы в Армии России согласно российского законодательства. Это распоряжение является одной из ступеней исполнения Договора о союзничестве и интеграции, который Россия и Южная Осетия подписали в марте 2015 года.

Стоит отметить, что в правительстве Грузии это решение российского руководства вызвало негативную реакцию. При этом надо учесть, что министр обороны Грузии несколько дней назад предложил НАТО создать в Батуми военно-морскую базу Североатлантического альянса.