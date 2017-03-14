Москва, 14 марта, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») считает поправку в Налоговый кодекс России о возможности непризнания лиц, находящихся в санкционном списке, в качестве налоговых резидентов РФ, чисто технической и не означающей лазейку в антиофшорном законодательстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом он заявил журналистам по итогам консультаций с представителями ТПП по настройке налогового законодательства.

Politsurfer Андрей Макаров

«Когда сейчас связывают это с КИКами (контролируемыми иностранными компаниями), антиофшорным законодательством, то это бред, оно действует два года. Как вы понимаете, спустя два года принимать какие-то поправки просто бессмысленно», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что поправка в Налоговый кодекс РФ необходима для решения проблемы разночтений в налоговом законодательства различных стран. «Люди, попавшие под санкции, не могут жить там, они живут здесь. По нашему законодательству они наши резиденты. В случае, если у них есть компании, их резидентом может признавать та страна, где находится эта компания. Каким образом решаются конфликты? В соответствии с договором о двойном налогообложении они определяются путем переговоров министерств финансов двух договаривающихся стран. Как вы считаете, возможно ли сегодня в условиях санкций по этим людям о чем-то договориться? В данном случае это абсолютно технологичная поправка», — отметил Макаров.

Макаров указал, что поправка не предполагает возможности по скрытию информации или неуплате налогов.

13 марта комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправку, предусматривающую освобождение от НДФЛ попавших под санкции. Желающим воспользоваться этим правом необходимо будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС), с подтверждением своего налогового резидентства за границей. В случае принятия Госдумой закон будет иметь обратную силу — входящие в санкционные списки смогут воспользоваться преференцией с 1 января 2014 года.