Вильнюс, 14 марта, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Инициируемая в многоквартирных домах Вильнюса процедура термошока будет стоить жителям огромных денег, но не повлияет на угрозу легионеллеза, утверждает президент Жилищной палаты Юозас Антанайтис, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 марта, в Жилищной палате. По словам специалистов, максимально снизить угрозу заболевания, от которого в столице Литвы скончалось уже три человека, могут только постоянные меры по предотвращению распространения инфекции.

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«Я искренне сочувствую всем пострадавшим людям, но винить в этом администратора и заставлять жителей платить огромные деньги за процедуру, которая ничем не поможет — нелогично», — говорит Антанайтис, реагируя на суматоху, возникшую в связи с зафиксированными случаями легионеллеза.

Сейчас в многоквартирных домах столицы появились предупреждения о планируемой процедуре термошока, во время которой в многоквартирные дома будет поставляться вода, нагретая до 65 градусов, и жители должны будут на 15 минут открутить краны и пустить горячую воду, которая должна уничтожить бактерии legionella.

По словам главы Жилищной палата, объединяющей администраторов многоквартирных домов, эта акция будет выгодна только производителям горячей воды, потому что жители используют намного больше горячей воды, за которую потом сами и заплатят. Но вряд ли можно будет заставить всех жителей горячей водой дезинфицировать все смесители, душевые головки и другие узлы.

По словам инженеров водяных систем, термошок — кратковременное решение, которое помогает уничтожить бактерии на один раз. Но если в трубах созданы подходящие условия для их размножения, угроза может быстро вернуться.

«Бактерии legionella живут везде, они могут попасть в водосточную систему и через холодную воду. Суть в том, что они быстро размножаются только в воде, температура которой достигает от 23 до 46 градусов, и если ее концентрация будет высокой, угроза заразиться сильно возрастает. Во многих многоквартирных домах старой постройки системы поставки воды таковы, что там созданы особенно благоприятные условия, и если не привести систему в порядок, никакие термошоки и администраторы домов не смогут гарантировать безопасность», — говорит глава проектов Danfoss Юстас Руткаускас.

Часто горячая вода в квартиры многоквартирных домов попадает более чем через 10 стояков, часть из них отдалена от теплоузла. Если в первых стояках вода необходимой температуры, но на дальнейших просто не хватает давления и невозможно выдержать необходимую температуру.

«Чтобы избежать этой проблемы, необходимо путем установки специальных вентилей сбалансировать систему, чтобы вода в каждый стояк приходила вода, температура которой была бы не меньше 50 градусов. Это стоит немного, когда будет течь горячая вода, мы израсходуем меньше, поэтому регулирование быстро окупается. Но если этого не сделать, термошок и другие меры будут неэффективными», — говорит Руткаускас.

Легионеллез вызывают бактерии legionella, в ЕС ежегодно регистрируется до 1500 случаев легионеллеза. Человек заражается этой болезнью, вдыхая мелкие частицы воды с возбудителями болезни, наибольший риск заразиться возникает у людей с хроническими заболеваниями легких и людей со слабой иммунной системой. Болезнью нельзя заразиться во время потребления воды.

Колонны бактерий legionella могут образоваться в смесителях и душах, джакузи, в банях и саунах, в паровых конденсаторах, декоративных фонтанах в помещениях, других влажных местах и водоемах. В воде, температура которой ниже 20 градусов и выше 45 градусов, эти бактерии не размножаются, а в температуре, которая выше 60 градусов — умирают.

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