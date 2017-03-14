Москва, 14 марта, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин на расширенном заседании фракции «Единая Россия» напомнил министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву о том, кто в России является источником власти. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Ткачев

Расширенное заседание фракции «Единая Россия» было посвящено развитию сельского хозяйства страны. В связи с этим на заседании присутствовал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

В ходе заседания он услышал довольно много критики в адрес работы министерства. Выступая перед членами фракции «Единая Россия» Ткачев заявил: «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (существующие проблемы, — прим. ИА REGNUM. ) до власти, до государственных структур… это совершенно правильно…»

Тут Вячеслав Володин прервал Ткачева и сказал: «Александр Николаевич, они и есть власть. Вы перепутали немного».

Министр Ткачев попытался пояснить, что, говоря о власти, он имел в виду правительство Российской Федерации.

«Источник власти — народ, а депутаты — это представители», — объяснил Ткачеву Володин.

«Вы не на сельском сходе», — добавил спикер Госдумы, обращаясь к Ткачеву. После этого в зале раздались аплодисменты и смех.