Москва, 14 марта, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В Крым льготные полеты планируется начать уже с 15 мая, сообщил замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович в ходе совещания у президента РФ.

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«В прошлом (2016) году это было с 1 июня, то есть мы расширили период предоставления льготных билетов», — указал он.

Говоря о льготных перелетах, Дворкович сообщил, что добавлено три направления, а всего их стало 61. «Новые направления — это Орск, Сыктывкар и Сочи. Из этих городов также можно будет перелететь в Крым», — сообщил вице-премьер.

Бюджетное финансирование льготных перелетов запланировано на уровне 475 млн рублей.

Программа полетов в Калининград также расширит свое действие, теперь это будет уже не два, а шесть направлений, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это Мурманск, Архангельск, Екатеринбург и Сочи. Полеты начинаются также с 15 мая, сообщил Дворкович.

Программа полетов в Дальневосточный федеральный округ также прирастает тремя новыми маршрутами, это маршруты из Красноярска, то есть из Сибирского округа, в Благовещенск, Хабаровск и внутри Сибирского округа — в Иркутск. Полеты начнутся 1 апреля.