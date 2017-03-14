Эль-Камышлы, Сирия, 14 марта, 2017, 17:28 — ИА Регнум. На аэродром Румейлан в сирийской провинции Эль-Хасаке переброшено еще одно подразделение из состава Корпуса морской пехоты США, сообщает RT со ссылкой на неофициальный источник. По информации агентства, в район к югу от сирийского города Камышлы с базы в Иракском Курдистане за пять дней доставлены на вертолетах несколько сот американских военных. Кроме морских пехотинцев, с территории Ирака планируется передислоцировать артиллерийскую батарею. Часть техники, доставка которой в Сирию по воздуху затруднена, американское командование планирует доставить по суше через переход Семалика между Сирией и Курдистаном.

U.S. Navy Американский спецназ

Отмечается, что если ранее в Сирии отмечалось присутствие американских военных инструкторов и советников, то теперь наблюдается переброска боевых подразделений. Напомним, ранее официальный представитель коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Джон Дорриан подтвердил сообщения о переброске в Сирию боевых подразделений морской пехоты и рейнджеров сухопутных войск общей численностью порядка 400 человек.

Целью переброски американских войск заявляется участие в военной операции по освобождению города Ракка. Стоит отметить, что присутствие войск США на территории Сирийской Арабской Республики не обосновано никакими межгосударственными или международными соглашениями.