Хельсинки, 14 марта, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В Арктическом совете (АС) хотят определить приоритетные направления работы на долгосрочную перспективу. Работа над стратегией, скорее всего, будет завершена во время грядущего председательства Финляндии в международной организации. Об этом пишетиздание The Arctic Journalсегодня, 14 марта.

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Долгосрочный план — по информации издания, речь идёт о десятилетнем периоде — призван «обеспечить ощущение непрерывности» работы организации. Согласно текущим правилам, повестку работы АС устанавливает страна-председатель в организации. Председательство меняется каждые два года на ротационной основе. В мае 2017 года АС возглавит Финляндия.

Как отмечает издание, два темы финского председательства в АС — образование и метеорология — являются новыми. В то же время тема защиты окружающей среды присутствовала и в повестке председательства США, которое заканчивается через два месяца.

Напомним, в Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия.

Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.

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