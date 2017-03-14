Москва, 15 марта, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, Госдума рассмотрит правительственный законопроект, уточняющий вопросы расширения муниципальных образований, во втором чтении, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласие населения на изменение статуса городского округа, городского и сельского поселений будет выражаться не путем прямого голосования (референдумом), а через его представительный орган.

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В результате предлагаемых изменений любую территориальную единицу в стране можно будет сделать городским округом и перейти от двухуровневой системы к одноуровневой, всем муниципальным районам пытаются придать статус городских округов, чтобы упразднить поселения и упростить управление, опасаются эксперты.

Что предлагалось

Изначально законопроектом, внесенным в 2015 году, предполагалось предусмотреть возможность объединения всех поселений, в том числе сельских, входящих в состав муниципального района, с городским округом. При слиянии и поселение, и муниципальный район утрачивают статус муниципального образования. Решение о таком преобразовании должны были принимать власти региона с согласия местных представительных органов.

Одновременно предлагалось иное определение понятия «городской округ». При этом, по мнению правительства, «проведение прямого голосования населения по вопросу разделения поселения, влекущего образование двух и более поселений, представляется оправданным, поскольку в данном случае предполагается образование муниципальных образований (и соответственно формирование собственных органов местного самоуправления) в тех населенных пунктах, которые ранее таковыми не являлись». При этом «в случае изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа, изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменения статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения проведение голосования населения по правилам, установленным для местного референдума, может быть заменено процедурой выражения мнения населения через представительные органы соответствующих муниципальных образований».

Оптимизация процесса преобразования таких муниципальных образований «позволит органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления оперативно принимать необходимые управленческие решения, не ущемляя при этом интересы населения», отмечали авторы.

Как стало

Прежде всего, поправками депутата Госдумы Михаила Терентьева («Единая Россия»), представляющего Московскую область, предлагается вообще отказаться от такой формы выражения позиции общества по вопросам объединения, как референдум. Предполагается уточнить определение понятия «городской округ», объединение поселений, входящих в муниципальные районы, в округа. Также предлагается вместо проведения референдума по выявлению согласия населения на преобразования использовать решение органа муниципального образования.

Согласно поправкам ко второму чтению, которые профильный комитет рекомендовал Госдуме принять, «изменение границ городских округов, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав городских округов, к территориям поселений соответствующих муниципальных районов, осуществляется с согласия населения поселений и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов».

Аналогичный принцип предлагается прописать и для объединения поселений с городским округом. Также прописывается, что «изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия населения соответствующего городского поселения, а также с согласия населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) соответствующее городское поселение, выраженного представительными органами указанных муниципальных образований».

СПЧ против — принцип народовластия нарушен

Совет по правам человека при президенте РФ направил председателю Госдумы Вячеславу Володину отрицательный отзыв на поправки Терентьева. «Конституционный принцип народовластия будет существенно ограничен, местная власть еще более удалится от жителей, конституционное право которых на участие в местном самоуправлении на наиболее приближенном к их повседневным нуждам его базовом поселенческом уровне будет существенно ограничено», — говорится в экспертном заключении СПЧ. Кроме того, по мнению экспертов, законопроект выгоден в первую очередь таким регионам, как Московская область. Эксперты опасаются, что власти сократят более 300 муниципальных образований, которые вольются в городские округа, следствием станет практически ничем не ограниченная застройка территорий.