Йошкар-Ола, 14 марта, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Марий Эл отменил решение суда первой инстанции о взыскании 2 млн рублей с МВД РФ в пользу родственников Максима Ядыкова, погибшего в 2014 году после экзаменационного боя при трудоустройстве в республиканский ОМОН. Об этом ИА REGNUM сообщили в межрегиональной правозащитной организации «Комитет по предотвращению пыток» (МКПП).

Petar Milošević ОМОН

Правозащитники намерены обжаловать решение суда.

По словам юриста МКПП Дмитрия Яликова, при проведении экзаменационного поединка не были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья Максима Ядыкова, что в совокупности с действиями сотрудников ОМОН привело к его гибели.

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«В принципе, согласилось с этим и МВД. В суде первой инстанции его представитель предоставил ведомственное решение, в котором сообщалось, что после гибели Максима было принято решение об обязательном присутствии при проведении спарринговых боев медицинского работника, обладающего высшим образованием. Также отец Максима получил из администрации президента России ответ на свое обращение о том, что в 2016 году были запланированы мероприятия по доработке правил проведения тестирования с учетом их практического применения, что, на наш взгляд, также говорит о том, что до этого они были не до конца продуманными», — отметил Яликов.

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«Нашего сына убили на экзамене в ОМОН. Я не боюсь этого слова. Его убили, его убивали, его добивали. Они хотели его убить и убили, но доказать… вот такие у нас законы, что это невозможно. Когда я готовился к этому суду, я еще тогда удивлялся: «Боже мой, что у нас за законы?». Если вред причинен по вине чиновников или государственных органов, доказать вину по существующим законам невозможно, — говорит отец погибшего Анатолий Ядыков. — И вот теперь они без конца на это ссылаются. А потом начинают крутить все вокруг да около и, в конце концов, приходят к выводу, что основания для компенсации морального вреда нет, и отменяют решение городского суда. В общем, сейчас получается, сына нашего нет, никто не виноват, все молодцы, жизнь продолжается, права в стране очень строго соблюдаются».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Йошкар-олинский городской суд обязал МВД России выплатить 2 млн рублей родственникам Максима Ядыкова, который погиб после экзаменационного боя при трудоустройстве в республиканский ОМОН.

При этом родители погибшего заявили, что будут обжаловать прекращение уголовного дела по факту смерти сына.

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Напомним, в сентябре 2014 года после проведения спарринга, который необходим для приема на службу в ОМОН МВД Марий Эл Максим Ядыков попал в больницу. Прибывшим в медучреждение родителям врачи сразу сказали, что случай очень тяжелый, проводится операция. На следующий день стало известно, что Максим, не приходя в сознание, умер.

Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть парня наступила «от тяжелого ушиба головного мозга, с его сдавлением левосторонней, субдуральной гематомой, возникшей вследствие закрытой черепно-мозговой травмы». Эти повреждения возникли от «четырехкратного воздействия тупого предмета».