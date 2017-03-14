Москва, 14 марта, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Несмотря на то, что эпидемия спадает, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заболел гриппом, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал глава государства, сообщает сайт Кремля.

Он предложил главе Минздрава Веронике Скворцовой рассказать, «что реально у нас происходит в борьбе с этими заболеваниями, с гриппом и каковы перспективы». Речь идет в том числе о вакцинации.