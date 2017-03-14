Москва, 14 марта, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Бедность среди работающего населения фиксируется в Российской Федерации. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе социального форума, проводимого в рамках Недели российского бизнеса в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бедность

«Бедность, которая фиксируется в стране, это бедность работающего населения, — говорит она. — Это уникальное явление: работающие бедные».

По ее словам, в стране ни одна профессия и квалификация не заслуживает заработной платы 7800 рублей (минимальный размер оплаты труда в РФ). При этом Голодец напомнила, что 4,9 млн граждан в РФ получают зарплату на уровне МРОТ.

По мнению вице-премьера РФ, даже молодой человек, окончивший среднюю школу, имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 9 марта глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин на заседании фракции КПРФ в Госдуме заявил, что мероприятия, которые социальный блок правительства намерен осуществить в 2017 году, позволят выйти на устойчивый рост зарплат.

«Данные января 2017 г. показывают, пока у нас нет данных за февраль, что в заработной плате намечаются позитивные тенденции — это отражение общих восстановительных трендов», — сказал он.

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