Санкт-Петербург, 14 марта, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Указаний освободить Исаакиевский собор от музейных ценностей за месяц, к Пасхе, 16 апреля, не поступало. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский, ссылаясь на информацию от директора ГМП «Исаакиевский собор» Николая Бурова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

Напомним, сегодня в СМИ со ссылкой на анонимные источники в Министерстве культуры РФ были опубликованы сообщения о том, что администрация Санкт-Петербурга якобы предложила руководству Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» освободить помещения собора от музейных экспонатов уже к празднику Пасхи.

«Это брехня, я не считаю, что это вброс, я просто это знаю. Бурову дали устное указание определить минимальные и оптимальные сроки, в какие можно будет вывезти ценности из Исаакиевского собора, если будет принято такое решение. Ничего, кроме этих расчетов, они в музее не делают, никто ничего перевозить к Пасхе им не приказывал. Причем Буров еще и потребовал, чтобы ему впредь давали только письменные указания, а не устные», — заявил Борис Вишневский корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее Николай Буров подтвердил журналистам, что получил указания рассчитать сроки передачи 26 тыс. музейных объектов, но, по мнению Вишневского, это вовсе не значит, что есть какое-то решение о перевозке.

«Никто никуда ничего не везет», — подчеркнул депутат.

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Николай Буров также называл Государственный музей истории Санкт-Петербурга в качестве возможного будущего хранилища экспонатов Исаакия. В Музее истории города не дают официальных комментариев, помимо того, что уже сообщал журналистам директор Александр Колякин: им неизвестно о планах перевезти ценности до Пасхи, но в случае необходимости они готовы помочь ГМП «Исаакиевский собор» и предоставить площади.

Добавим, сегодня, 14 марта, Городская избирательная комиссия объявит о своем решении относительно референдума о судьбе Исаакия, Спаса на Крови и Петропавловского собора. 18 марта на Марсовом поле в 14:00 состоится Марш в защиту Петербурга, который будет посвящен также и тематике сохранения музеев в этих храмах.