Иваново, 14 марта, 2017, 13:46 — ИА Регнум. В Ивановской области 33-летняя жительница областного центра впала в кому, а затем скончалась — после того, как получила отказ от медиков в госпитализации. Сейчас по данному факту начата доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР 14 марта.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1884

Как сообщается, по предварительным данным, 4 марта женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Бригада медиков, прибывшая по вызову, не увидела оснований для госпитализации.

Однако через некоторое время состояние женщины ухудшилось. После повторного вызова скорой ее госпитализировали в ОБУЗ ГКБ №4 — в палату интенсивной терапии. Женщина впала в кому и 6 марта скончалась.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в частности, в СКР обещают дать оценку действиям ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» и ОБУЗ «Городская клиническая больница №4».