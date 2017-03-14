Москва, 14 марта, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Эксперты завершили техническую часть расследования катастрофы Ту-154Б-2 Минобороны РФ в декабре 2016 года. Согласно их выводам, самолет совершил посадку на воду в контролируемом полете, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ту-154

По данным издания, теперь стала доминирующей версия об ошибке экипажа. Все остальные версии, в том числе и теракт, были исключены экспертами военной технической комиссии.

Согласно 3D-моделированию катастрофы, самолет под управлением командира экипажа Романа Волкова взлетел в штатном режиме, никаких признаков нештатной ситуации не было — ни закритических углов атаки, машина не теряла скорость и не падала.

Однако вместо того, чтобы набирать высоту, командир экипажа перевел самолет в режим посадки. После этого Ту-154 в течение десяти секунд снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика и ударился об воду, после чего затонул.

Теперь эксперты пытаются найти причины такого странного поведения пилота. Возможно, причиной катастрофы стала дезориентация летчика — он мог не контролировать положение машины, набирая высоту над морем в темноте. Например, возникшая при ускорении машины перегрузка могла создать у летчика иллюзию набора высоты, тогда как в реальности самолет снижался.

Кроме того, экипаж мог банально устать — достаточно обычный полет в Сирию затянулся на целый день, в Москве летчики ждали вылет несколько часов, а потом садились в аэропорту Адлера, плохо им известном. В настоящее время специалисты комиссии изъяли в медучреждениях все документы пилота Волкова, а также результаты его психологических тестирований, которые предстоит тщательно изучить, пишет издание.

В Минобороны РФ отвергают версию о возможной ошибке экипажа, напоминая о его безусловно положительном послужном списке. Так, главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев заявил, что подготовка майора Волкова «соответствовала всем требованиям, которые предъявляются нашими законами к выполнению полетного задания».