Волгоград, 14 марта, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В Волгоградской области специалисты продолжают мониторинг качества дорог, построенных и отремонтированных в прошлом году. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, большинство автодорог, сданных в эксплуатацию за последний год, успешно прошли испытание холодами.

Dorogi-onf.ru Карта «убитых» дорог Волгограда

Так, не выявлено повреждений на автодороге протяженностью около километра, построенной в Городищенском районе к совхозу «Карповский». Дорога, связывающая основную магистраль и сельхозпредприятие, была сдана в эксплуатацию в ноябре 2016 года.

Прошли проверку и два участка подъездной дороги к хутору Жирковский в Суровикинском районе, построенные в 2016 году. В текущем году планируется «с нуля» построить девять подъездных путей к сельским населенным пунктам общей протяженностью свыше 32 километров.

Также по теме: ОНФ: Гарантийные улицы в Волгограде трескаются и покрываются ямами

Дороги у школ Волгоградской области далеки от безопасныхРеконструкция дороги в аэропорт: благо для волгоградцев или неудобства?

Проводится аналогичная инспекция и в Волгограде. Состояние улично-дорожной сети отслеживает городская служба заказчика — МУ «Комдорстрой». Мониторинг показывает, что комплексно обновленные в 2016 году покрытия благополучно перенесли прошедшую зиму.

Так, в целом хорошо перенесла зиму после комплексного ремонта дорога на улице Хорошева в Дзержинском районе. Подрядная организация на всем протяжении дороги длиной 2,7 км срезала старый изношенный слой полотна и заменило его на покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Заметили дорожники и бортовой камень, построили новые тротуары. Как заверили в мэрии областного центра, обнаружились лишь незначительные дефекты, в частности, разрушение покрытия вокруг люка, которые подрядчик готов устранить за счет собственных средств в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств.

Как уточнил представитель МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин, сейчас на гарантии остаются десятки объектов, отремонтированных в 2014—2016 годах. Процент повреждений, выявленных после зимы, на объектах прошлогоднего ремонта составляет не более 0,01% от общей площади — все эти недочеты будут устранены по гарантии подрядными организациями за собственный счет.

Между тем, с выводами специалистов не согласны местные жители. Фотографии, а также видео «убитых» дорог, на которых вместе со снегом сошел и асфальт, горожане активно выкладывают в социальные сети.

Не менее активно пополняют волгоградцы и «Карту убитых дорог» (проект, запущенный ОНФ). Только в марте жители города отметили и сообщили почти о сотне проблемных участках на дорогах города. Причем в позорный список попадают не только магистрали областного центра, но и трассы и дороги в районах области.

По мнению члена регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Армена Оганесяна, теперь у волгоградцев есть реальная возможность заявить о тех недостатках, которые они видят на дорогах и трассах региона и повлиять на ускорение процесса ремонта.

Собранная информация по «убитым» дорогам, получившим наибольший рейтинг, будет направляться общественниками в органы местных администраций для внесения в план первоочередного ремонта. Добавим, что Волгоград уже вошел в число лидеров проекта, заняв второе место среди 13 городов с самыми проблемными дорогами.

В прошлом году Волгоградская область получила из федерального бюджета 650 млн рублей дополнительно на ремонт дорог от системы «Платон».