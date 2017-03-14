Москва, 14 марта, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией предложение демонтировать мавзолей Ленина на Красной площади Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Исаак Бродский. У мавзолея Ленина. 1924

«Заявления от кого бы не исходили о гробокапательстве на Красной площади мы рассматриваем как абсолютно провокационные», — заявил Зюганов.

«Я рассматриваю эти выпады как еще одну крупную провокацию против российской государственности», — сказал он. «Те кто покушаются на светлые имена основателей государства, покушаются на стабильность нашего государства», — добавил депутат Госдумы.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил запрос на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.