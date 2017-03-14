Москва, 14 марта, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В настоящее время показатель инфляции в РФ ниже, чем предполагали в Минэкономразвития. При этом курс рубля остается крепче тех фундаментальных значений, которые соответствуют платежному балансу России, заявил 14 марта журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, уровень инфляции сейчас ниже ожиданий, что обусловлено рядом факторов. Один из них — обменный курс доллара, также отклонившийся вниз от ожидаемого. Курс российской национальной валюты отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется, пояснил Орешкин.

Так, по данным на 6 марта, темпы инфляции в России замедлились до 4,5% в годовом выражении, при этом с начала года они составили 0,9%. На протяжении последних двух недель показатель инфляции стоял на нуле. Минэкономразвития и ЦБ дают прогноз по инфляции на текущий год на уровне 4%.

Курс доллара США к рублю — около 59 рублей. Базовый прогноз Минэкономразвития по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля.

Глава МЭР пояснил, что для ЦБ РФ важна инфляция не только этого года. Большее значение имеет ситуация с инфляционными ожиданиями и ожиданиями долгосрочной динамики инфляции.

«Если по текущему году мы идем лучше ожиданий, то что касается долгосрочной истории — она все равно пока еще не решена. Нужны заякоренные инфляционные ожидания, чего у нас пока нет», — отметил Орешкин.

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