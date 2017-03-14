Москва, 14 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В скором времени на конвейер ульяновского предприятия встанут не только новые модели внедорожников, но предприятие освоит и выпуск автомобилей на новых платформах.

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«УАЗ развивает продуктовую линейку, и у предприятия имеются обширные планы и стратегия в создании новых моделей и платформ», — сказал на конференции поставщиков генеральный директор УАЗ Вадим Швецов.

Конференция поставщиков состоялась 2 марта 2017 года в Ульяновске. Говоря о новых моделях и платформах, Вадим Аркадьевич в первую очередь имел виду новый УАЗ с индексом 3170. Этот автомобиль станет первой моделью ульяновского автозавода, имеющим несущий кузов. Сейчас все автомобили УАЗ имеют рамную конструкцию. Предварительный срок выхода нового УАЗа на рынок — 2020 год.

Кроме планов по выводу новых моделей и платформ на автомобильный рынок, Вадим Аркадьевич озвучил планы снижения дефектов по вине поставщиков комплектующих. Стратегия развития предусматривает уменьшение этого показателя в два раза.

На конференции было отмечено, что количество поставщиков, которые улучшили свой рейтинг, сменив статус «хороший» на «отличный», в 2016 году увеличилось с 40 до 70%.

Сейчас флагманом УАЗ является модель Патриот, которая подверглась обновлению в сентябре 2016 года, получив ряд новых опций, новые элементы дизайна экстерьера и интерьера.

Кроме Патриота в Ульяновске выпускаются: пикапы на базе Патриота, Хантер, автомобили специального назначения, коммерческая линейка автомобилей на базе того же Патриота и фургона, который в народе получил имя «буханка».

Ранее ИА REGNUM писало о том, что УАЗ попал в рейтинг автомобильных брендов, представленных в социальных сетях.