Москва, 14 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России будет обладать данными о состоянии всех сельхозугодий в стране, полученными с помощью дистанционного зондирования поверхности земли. В настоящее время идет подготовка нормативных документов для создания такой информационной системы (ИС), пишет 14 марта газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минсельхозу.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Национальная ИС сведет воедино открытые данные космического мониторинга сельхозугодий, в числе которых эффективность использования земель, динамика роста тех или иных культур и другие параметры. Показатели будут сопоставляться с отчетами фермеров. В числе прочего это позволит выявить подлоги — когда, к примеру, вместо пшеницы сеют подсолнечник.

Как отмечает источник, информационные системы мониторинга сельхозугодий уже действуют в нескольких регионах, среди которых — Краснодарский край. Местные сельхозпроизводители теперь располагают подробным анализом — в каком состоянии поле, как развивается посаженная культура, где наблюдаются проблемы.

При необходимости фермер получает консультации специалистов и ученых. Как результат — повышение валового урожая на 5−10% за 5 лет.

Как отмечает Cергей Алимбеков, заместитель директора Фонда развития интернет-инициатив по технологическому развитию, возможности современной сельскохозяйственной техники в сочетании с такими системами мониторинга дает рост производительности фермерского хозяйства в среднем на 20−30%.

«На основе данных, полученных путем дистанционного зондирования, в автоматическом или полуавтоматическом режиме можно рассчитать, насколько сильно нужно засевать, удобрять, орошать, прореживать тот или иной земельный участок — и физически сделать это, используя сельхозтехнику, оснащенную «интернетом вещей», — говорит он.

Другие эксперты отмечают, что мониторинг позволяет не только планировать урожай, но и оценить, к примеру, каков ущерб фермера от наводнения и какую компенсацию он должен получить.