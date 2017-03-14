Вашингтон, 14 марта, 2017, 08:45 — ИА Регнум. В трех метрах поверхности океана вода удерживает столько же тепла, сколько и воздушная оболочка земли. Более 90% тепла земного шара «растворяется» в Мировом океане, остальная же часть распространяется на таяние ледников и согревание воздуха, пишет Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Соответственно, по изменению температуры воды в море можно сделать определенные выводы об изменении климата в целом. Но у современных ученых едва ли есть данные о температурах вод в прошлом. И, может быть, поэтому долгое время исследователи говорили об «отсутствии тепла», а в докладе по изменению климата в 2013 заявили, что океаны нагреваются медленно.

Спустя несколько лет оказалось, что ученые ошибались. Недавнее исследование показывает, что скорость морского потепления на самом деле была недооценена. Они показывают, что вода в океанах нагревается на 13% быстрее, чем предполагали раньше. Помимо этого, процесс с каждым годом ускоряется.

В 1992 году вода в океанах была в два раза теплее, чем в 1960 году, пишут в научном журнале Science Advances. Это является еще одним научным доказательством техногенных изменений климата.