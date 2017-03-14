Москва, 14 марта, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 13 марта открылись ростом по доллару США и евро. Обновив свои локальные максимумы, иностранные валюты перешли к снижению по отношению к рублю. Российская валюта подорожала на фоне стабилизации нефтяных котировок, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По итогам дня цена на нефть сорта Brent выросла на 0,3%, до 51,39 руб. Ценовые колебания проходили в диапазоне 1,5% между уровнями $50,88 — $51,66. Курс доллара снизился до 58,77 руб., курс евро — до 62,68 руб.

На текущий момент рубль отражает все удары с нефтяного рынка, чем раздражает спекулянтов, которые ставили на его ослабление. За пять дней нефть подешевела на 8%, рубль к доллару — на 1%. Это понятно, негативных факторов для российской валюты предостаточно, но она не дешевеет из-за операций сarry-trade.

Сегодня, 14 марта, за баррель Brent дают $51,38 (-0,02%). Продавцы стремятся достичь психологического уровня $50 за баррель. В преддверии заседания FOMC нефтяные котировки могут вернуться к уровню $52,30 или закрепиться под $51,00. Так как рынок заложил в цены повышение ставок ФРС США на 0,25%, то вполне вероятно увидеть во вторник восстановление цен на черное золото. А продавцам валюты представится возможность на дорожащей нефти проверить на прочность уровень 58,60 руб., который ранее выступал хорошим сопротивлением и поддержкой.

По мере приближения налогового периода рубль начнет получать поддержку от продаж валюты экспортерами. Они частично нивелируют негативное влияние на рубль от снижения цен на нефть. Техническая картинка указывает на укрепления рубля. Скорее всего, сегодня курс доллара снизится до 58,30/58,45, курс евро — до 62,15 руб.