Вашингтон, 14 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Указ по реорганизации исполнительной ветви власти подписал президент США Дональд Трамп, сообщили накануне, 13 марта, в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Документ позволит американским ведомствам работать продуктивнее, при этом они станут более компактными.

Комментируя нововведение, американский президент отметил, что его команде удалось создать самый мощный за всю историю кабинет министров, пишет The Washington Post.

«И мы хотим наделить их полномочиями, которые позволят их ведомствам быть настолько сильными и эффективными, насколько возможно, и мы знаем, каким образом это сделать», — сказал глава США.

По словам американского лидера, сейчас в стране слишком много дублирующих структур и должностей. «Миллиарды долларов пускаются на ветер», — считает он.

Как отметил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, теперь американские исполнительные структуры займутся подробным изучением действующих статей расходов. Вероятно, финансирование ряда программ будет сокращено.

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