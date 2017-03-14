Москва, 14 марта, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Самолет Минобороны РФ Ту-154, разбившийся над Черным морем в декабре 2016 года, перед катастрофой не падал и не пикировал, а снижался под контролем пилота. К такому выводу пришли эксперты, изучившие данные с параметрического самописца воздушного судна, пишет 14 марта «Коммерсантъ».

Ту-154

Как поясняет источник, близкий к комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), расшифровка данных самописца позволила специалистам создать видеореконструкцию движения самолета в пространстве. В так называемой 3D-модели полета были учтены высота и скорость полета, режим работы двигателей, при этом параметры соотносились также со словами и действиями экипажа.

Выяснилось, что взлет самолета прошел в штатном режиме, в дальнейшем экипаж не допускал ошибок — не отмечено ни выхода на закритические углы атаки, ни потери скорости, ни падения. Спустя примерно минуту после момента отрыва от земли, когда самолет находился на высоте около 250 м и двигался со скоростью 360−370 км/ч, на борту стала «стремительно развиваться нештатная ситуация» — командир экипажа Роман Волков по сути перевел машину в режим посадки.

«Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика», — отмечает издание.

Специалисты считают, что пилот мог быть дезориентирован. Самолет взлетал в темноте над морем, и летчик должен был действовать, опираясь только на показания приборов, не имея перед собой никаких ориентиров. В результате воздушное судно ударилось о поверхность моря и развалилось на части, которые сразу же ушли под воду.

В настоящее время военные эксперты изучают медицинскую карту пилота, итоги пройденных им тестов и подробности его обучения. Собеседники издания отмечают также, что одной из причин катастрофы могла стать усталость экипажа и эмоциональная напряженность летчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 года самолет Миноброны РФ упал в Черное море близ Сочи вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, никто из них не выжил. Среди пассажиров воздушного судна были артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, направлявшиеся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. Также на борту были 9 представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, военные и госслужащие.

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