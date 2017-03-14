Пхеньян, 14 марта, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Северная Корея угрожает нанести «беспощадный удар» по военным Соединенных Штатов и Южной Кореи, в случае, если они «посягнут на суверенитет» КНДР в ходе совместных военных учений, передает Reuters.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), прибытие ударной группы ВМФ США является «безрассудным» и может привести к плачевным последствиям для врагов Северной Кореи.

«Если они хоть немного посягнут на суверенитет и достоинство КНДР, наша армия начнет беспощадные сверхточные удары с земли, воздуха, моря и подводных лодок», — говорится в сообщении ЦТАК.

Напомним, на прошлой неделе, в ответ на ежегодные военные учения США и Южной Кореи, которые Север рассматривает как подготовку к войне, КНДР выпустила четыре баллистические ракеты по акватории Японии.

Ответом на обстрел стало очередное «осуждение» Совета Безопасности ООН и начало развертывания на полуострове американской противоракетной системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

С протестом в связи с размещением THAAD в Южной Корее уже выступил Пекин. МИД России также считает, что размещение THAAD в Южной Корее чревато самыми серьёзными негативными последствиями для международной и региональной стратегической стабильности.