Сеул, 14 марта, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гёан отказался уйти в отставку, которую ему рекомендовали советники, передает Associated Press.

World Economic Forum Хван Гёан

Сообщается, что уйти в отставку в связи с окончательным решением об импичменте бывшего руководителя, экс-президента Пак Кын Хе, Хван Гёану рекомендовали тринадцать советников и помощников по политическим вопросам.

Офис Хван Гёана заявил, что и.о. президента намерен остаться на посту до выборов, чтобы «обеспечить стабильность государственных дел».

Напомним, Хван Гёан занял пост после отставки первой женщины-президента Республики Корея Пак Кын Хе, ушедшей с поста в связи с коррупционным скандалом.

В 2016 году президента Пак Кын Хе обвинили в коррупционном сговоре с подругой Цой Сун Силь. Скандал привел к крупнейшему политическому кризису в стране и стал причиной расследований в отношении руководства крупнейших корпораций страны, в том числе Samsung.

С осени прошлого года с требованием отставки, а затем и официального импичмента, на улицы Сеула кадую субботу выходили сотни тысяч человек. Наконец, 10 марта текущего года Конституционный суд Южной Кореи утвердил решение парламента об импичменте главы государства.

Выборы нового президента страны по конституции должны состояться через 60 дней после импичмента. Наиболее вероятным будущим президентом поллстеры называют лидера Демократической партии Мун Чжэ Ин. Его главный соперник — губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон. Также в выборах может принять участие бывший генсек ООН Пан Ги Мун.