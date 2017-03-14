Вашингтон, 14 марта, 2017, 05:31 — ИА Регнум. США планируют более чем в два раза сократить свой взнос в регулярный бюджет ООН, сообщает журнал Foreing Policy.

(сс) Yann Женева, ООН

По информации издания, проект нового бюджета США предусматривает сокращение в общей сложности на 37% расходов на Госдепартамент, Агентство международного развития США и другие программы иностранной помощи, включая ООН.

Сообщается, что проект документа будет представлен 16 марта.

Отметим, что отчисления Соединённых Штатов формируют самую крупную часть бюджета международной организации. В настоящее время эта сумма составляет около $10 млрд в год, что равняется 22% бюджета ООН.

Президент США Дональд Трамп ещё до своей инаугурации обещал существенно снизить поддержку ООН, отмечая, что организация имеет «огромный потенциал», но на сегодняшний день представляет собой «клуб для бесед и приятного времяпрепровождения».

В январе этого года нынешний постпред США при ООН Никки Хейли во время слушаний по её кандидатуре в Сенате также пообещала выступать за урезание размера взноса Вашингтона в бюджет организации. «Получаем ли мы то, за что платим?» — заявила Хейли.

Одним из своих приоритетов в должности постпреда США она также назвала продвижение реформы миротворческих миссий ООН, которые обходятся международной организации в $8 млрд в год, однако их эффективность вызывает вопросы у Вашингтона.