Пекин, 14 марта, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Совместный китайско-американский завод по производству самолетов Boeing 737 и Boeing 737 MAX в городе Чжоушань провинции Чжецзян будет не только очередным совместным предприятием, но и станет драйвером развития китайской авиапромышленной отрасли, передает 14 марта газета «Жэньминь жибао».

airlinereporter.com Завод Боинг в КНР

Чжоушаньский завод, запланированный к строительству на востоке Китая недалеко от Шанхая, будет состоять из двух частей: центра финальной сборки в рамках совместного производства Boeing и китайской государственной компании по производству авиакосмической техники COMAC, а также центра поставок, который полностью будет принадлежать компании Boeing.

«Мы продолжаем обсуждать планы касательно совместного производства с нашим партнером и государственными властями, позже мы дадим подробности», — заявил вице-президент Boeing в Китае по внешним связям Ван Юйкуй.

Ранее компания сообщала, что центр будет поставлять ежегодно по 100 самолетов. Также американский производитель будет сотрудничать с большим количеством китайских внутренних поставщиков и помогать им наращивать их мощности и компетенции от сырья до сборки.

Совместное производство будет включать деятельность по монтажу сидений и бортовых развлекательных систем, покраской, полетным тестированием и ремонтно-эксплуатационным обслуживанием самолетов.

К 2025 году промышленный парк Чжоушаня планирует создать оформленную авиапромышленную цепочку, собрав, доставив и модифицировав при этом более 600 самолетов. Планируется выпускать годовой продукции на 70 млн юаней в год, сообщает издание.

«В ближайшем будущем Чжоушань займет важное место на карте китайской авиационной промышленности, а также в мировой авиационной промышленной структуре», — заявил заместитель директора ассоциированного с China Aviation Planning and Design Institute (Group) Co Ltd института планирования Го Ци.

Как уже сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2015 года COMAC подписало соглашение о совместном строительстве центра доработки Boeing 737 после визита главы КНР Си Цзиньпина в США.

При этом, стоит отметить, что ранее китайское подразделение Airbus, чьи производственные мощности расположены в Тяньцзине, опубликовало заявление, согласно которому первый широкофюзеляжный Airbus A330 сойдет с конвейера уже в сентябре 2017 года.