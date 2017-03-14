Пекин, 14 марта, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Китай отправит своего спецпредставителя в отношениях с Латинской Америкой Инь Хэнминя в качестве участника грядущей встречи, посвященной теме Азиатско-Тихоокеанской экономической интеграции в Чили, сообщил в понедельник, 13 марта представитель МИД Китая, передает информационное агентство «Синьхуа».

Eric Draper Встреча делегатов Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества

"Встреча является одной из важнейших в вопросе Азиатско-Тихоокеанской региональной интеграции для четырех членов Тихоокеанского альянса и Азиатско-Тихоокеанских стран», — заявил на очередной пресс-конференции представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Китай надеется, что встреча приведет к ускорению интеграции региональных экономик Свободной экономической зоны Азиатско-Тихоокеанского региона (FTAAP) и создания открытой экономики, заявил он.

Хуа утверждает, что встреча в Чили уделит внимание обмену мнениями касательно будущего Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в большей степени, нежели Транстихоокеанскому партнёрству (TPP).

Встреча в Чили пройдет с 14 по 15 марта и будет посвящена демонстрации воли к экономической интеграции и открытости, заявил чилийский Министр иностранных дел Геральдо Муньос в воскресенье 12 марта, передает агентство.

Напомним, что ранее в одной из влиятельных китайских газет появилась редакционная статья, посвященная роли Китая в грядущей встрече в Чили. В частности, утверждалось, что Китай не планирует вставать во главе Транстихоокеанского партнерства после выхода из этой организации США, в виду того, что рассматривает эту структуру в качестве изначально созданной против него, а будет добиваться иных форм интеграции.