Москва, 14 марта, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Российский государственный гуманитарный университет объявил новую магистерскую программу Факультета международных отношений и зарубежного регионоведения «Русская гуманитарная миссия на Ближнем Востоке». Она будет представлена 14 марта 2017 года в 11:00 в Зале Ученого совета.

Rhm.agency Русская гуманитарная миссия на Ближнем Востоке

Эта программа нацелена на подготовку специалистов широкого профиля, обладающих пониманием национальных интересов России, прикладными навыками управления экономико-гуманитарными проектами, знакомых с практикой миротворческой и гуманитарной деятельности ООН и готовых работать на этом направлении в регионе Ближнего Востока.

Программа будет реализована факультетом международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ совместно с некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия». В презентации примут участие: Е.А. Примаков — востоковед, журналист, генеральный директор «Русской гуманитарной миссии»; И.Ю. Васильева — заместитель генерального директора по образовательным проектам «Русской гуманитарной миссии»; руководство РГГУ, известные ученые-арабисты из Института востоковедения РАН, ИСАА МГУ, а также российские дипломаты.