Лондон, 14 марта, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Палата лордов парламента Великобритании одобрила проект закона о выходе королевства из состава Европейского союза в редакции, чуть ранее утверждённой палатой общин. Таким образом, парламентарии окончательно приняли документ, позволяющий премьер-министру Терезе Мэй начать процедуру Brexit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Ранее нижняя палата парламента отклонила предложенные палатой лордов поправки, одна из которых касалась защиты проживающих в королевстве граждан Евросоюза, а другая требовала от правительства заручиться санкцией парламента перед окончательным заключением соглашения с ЕС о выходе из объединения.

Верхняя палата не стала повторно вносить поправки и поддержала документ. За проголосовали 274 пэра, против — 135.

Теперь законопроект должен поступить на подпись королеве Елизавете II, после чего он обретёт статус закона и премьер-министр получит возможность дать старт процедуре двухлетних переговоров с Брюсселем по условиям выхода Соединённого Королевства из ЕС.

Ранее газета The Daily Telegraph писала, что Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе уже 14 марта.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в чиновничьем корпусе Евросоюза сообщило, что начало переговоров премьер-министра Великобритании с лидерами ЕС по Brexit предварительно намечено на 6 апреля.