Приштина, Сербия, 14 марта, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Президент Косово Хашим Тачи намерен подать в отставку в том случае, если местный парламент откажется поддержать преобразование Сил безопасности Косово в полноценную армию. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании РТК.

(сс) SUHEJLO Силы безопасности Косова (согласно официальной позиции Сербии — незаконные)

«Если парламент не одобрит идею армии, я подам в отставку. Как верховный главнокомандующий я считаю, что это вопрос должен быть решён», — сказал Тачи, добавив, что инициатива была заранее «согласована с партнёрами» Приштины.

Отметим, что на минувшей неделе НАТО, США и Евросоюз отказались поддержать преобразование Сил безопасности Косово в вооружённые силы без одобрения представителей всех этнических общин в стране, то есть без согласия сербского этнического меньшинства.

Президент Сербии Томислав Николич, выступая на заседании Совета безопасности ООН заявил, что создание армии в Косово станет нарушением резолюции СБ ООН 1244, которая закрепляет пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем. Кроме того, по его мнению, это создаст угрозу дестабилизации ситуации на Западных Балканах.

Хашим Тачи, тем не менее, заявил о намерении продолжить реализацию идеи формирования в Косово полноценной армии.

Напомним, решение создании Вооружённых сил Косово, которые должны заменить сформированные в 2009 году Силы безопасности, было принято ещё в марте 2014 года. Как предполагается, армия Косово будет состоять из 5 тысяч солдат регулярных войск и 3 тысяч резервистов. Власти в Приштине неоднократно заявляли, что проект имеет «весьма широкую поддержку мощных международных союзников».

В феврале 2017 года парламент в Приштине принял резолюцию, в соответствии с которой правительство Косово получает полномочия начать подготовку стратегии формирования Вооружённых сил с тем, чтобы представить её на утверждение парламенту. Документ не поддержали депутаты от партии «Сербский список», представляющие интересы сербской общины в крае.

Читайте также: Россия выступила в ООН против создания Вооружённых сил Косово