Анкара, 14 марта, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш объявил о запрете на въезд в республику послу Нидерландов, который находился в отпуске. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Reuters.

Eadaily.com Турецкая граница на замке

Сообщается, что Куртулмуш заявил, что послу Нидерландов официально запрещен въезд в Турцию. Также вице-премьер подчеркнул, что отменяются все государственные встречи на высоком уровне с Нидерландами. Он пояснил, что это касается мероприятий министерского уровня и выше.

Кроме того, отменяются все дипломатические рейсы из Нидерландов. Более того, вице-премьер Куртулмуш рекомендовал парламенту страны отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.

Напомним, между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический скандал. Началось все с того, что турецкая община в Нидерландах запланировала митинг в Роттердаме в поддержку конституционной реформы в Турции, референдум по которой пройдет 16 апреля.

На этом митинге должен был выступить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Однако власти Нидерландов запретили его самолету приземляться на голландской территории.

Тогда в Нидерланды прибыла турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя. Но власти Нидерландов объявили её «нежелательным иностранцем» и грубо выдворили из страны.

Сам митинг в Роттердаме власти также запретили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами» и пригрозил жесткими ответными мерами. Временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с недружественными действиями властей его страны.

Кроме того, МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну голландского посла после отпуска.

В Роттердаме часть турецкой общины вышла на улицы в знак протеста против действий местных властей. Несколько человек были задержаны. В Стамбуле толпа протестующих сорвала флаг с генерального консульства Нидерландов.