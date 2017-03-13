Вашингтон, 14 марта, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Надвигающиеся на Восточное побережье США сильные снегопады помешали президенту этой страны Дональду Трампу провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 13 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Он сообщил, что встреча Трампа и Меркель, запланированная на 14 марта, перенесена на 17 марта. Официальная причина переноса — плохие погодные условия в Вашингтоне, где должна была пройти встреча.

Однако, в ближайшие часы Восточное побережье США накроют сильнейше снегопады. Американские власти опасаются, что непогода приведет к сбою в работе аэропортов. В связи с этим визит Меркель в США перенесен на 17 марта.

Ранее американские СМИ сообщили, что в ходе встречи с Меркель Трамп планирует обсудить её опыт общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.